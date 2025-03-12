Kütahya'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 16 yaralı (2)

Kütahya'da yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralı sayısı 16’ya çıktı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kütahya- Afyonkarahisar kara yolunda kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların bölgeden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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