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        Kütahya'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 16 yaralı (2)

        YARALISAYISI ARTTIKütahya'da yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralı sayısı 16'ya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:47
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        Kütahya'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 16 yaralı (2)
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        YARALISAYISI ARTTI

        Kütahya'da yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralı sayısı 16’ya çıktı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kütahya- Afyonkarahisar kara yolunda kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların bölgeden kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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