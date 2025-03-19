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        Domaniç'te kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kocayayla Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksaklıklara yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 16:21 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:25
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        Domaniç'te kar ve buzlanma ulaşımı aksattı
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        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kocayayla Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksaklıklara yol açtı.

        Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan Kocayayla Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu bölgede, kar yağışının yanı sıra buzlanma nedeniyle de ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, yolun trafiğe kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan bir minibüs devrilerek yan yattı. Araç çekiciyle kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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