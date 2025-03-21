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        Kütahya'da suç örgütü operasyonu; 6 gözaltı

        KÜTAHYAmerkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:50
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        Kütahya'da suç örgütü operasyonu; 6 gözaltı
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        KÜTAHYAmerkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda 3 milyon 207 bin lira değerinde çok sayıda senet ve araç satış sözleşmesi ile silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma soruşturması kapsamında harekete geçti. Ç.M. ve O.M.'nin elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik Kütahya'nın Gediz ilçesi ile Uşak ve Afyonkarahisar'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 2 milyon 316 bin 240 lira değerinde 80 adet senet, 891 bin 100 lira değerinde 8 adet araç satış sözleşmesi, ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, ruhsatsız tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan Ç.M. ve O.M.'nin yanı sıra örgüt üyesi şüpheliler O.M., İ.M., D.Y. ve O.T. ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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