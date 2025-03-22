Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da yangın; 5 kişi dumandan etkilendi

        KÜTAHYA'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 01:56 Güncelleme: 22.03.2025 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL

        KÜTAHYA’da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        100. Yıl Mahallesi Mahir Ablum Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri, binayı tahliye ederek, çevre güvenliği aldı. Yangın çıkan daireye giren bir apartman sakini, evde mahsur kalan kedileri kurtararak dışarı çıkardı. Vücudunda yüzeysel yanıklar oluşan apartman sakini ile dumandan etkilenen biri çocuk 5 kişi ambulanstaki müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul hayatını kaybetti
        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul hayatını kaybetti
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...

        Benzer Haberler

        Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Kütahya'da yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi
        Kütahya'da yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi
        Kütahya'da sahipsiz hayvanlar için yeni yaşam alanları oluşturulacak
        Kütahya'da sahipsiz hayvanlar için yeni yaşam alanları oluşturulacak
        Kütahya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
        Kütahya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da suç örgütü operasyonu; 6 gözaltı
        Kütahya'da suç örgütü operasyonu; 6 gözaltı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı