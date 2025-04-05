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        Domaniç Dağları'na ziyaretçi akını

        KÜTAHYA'nınDomaniç ilçesi, ara tatil ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:21 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:25
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        Domaniç Dağları'na ziyaretçi akını
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        KÜTAHYA'nınDomaniç ilçesi, ara tatil ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Çevre illerden kente gelenler, Domaniç Dağları'nda yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

        Okulların ara tatile girmesi ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler, Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü, Domaniç Dağları'nda doğa yürüyüşü yaptı. Başta Balıkesir, Bursa ve İstanbul gibi şehirlerden gelen aileler olmak üzere çok sayıda ziyaretçi, ormanda yürüyüş yaparak, serin sularıyla ünlü çağlayanların etrafında dinlendi. Şehir hayatının yoğun temposundan ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için Domaniç Dağları'nın saklı bir cennet olduğunu söyleyen ve Balıkesir'den gelen Gülcan Tunca, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.

        'DOĞAL GÜZELLİKLERİ HARİKA'

        Gülcan Tunca, "Çok güzel yerlermiş meğer buralar, doğal güzellikleri harika. Yakın zamanda yeniden gelmeyi isteriz" dedi. İstanbul'dan gelen Gülden Turmuş da "Buraların havası ve manzarası gerçekten büyüleyici. Şehir hayatının stresini atıp, doğayla iç içe olmak harika bir duygu. Herkesin gelip, görmesi gereken bir yer" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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