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        Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)

        4,6BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHAAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:50
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        Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
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        4,6BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 10.20'de zeminden 12.17 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Simav'ın yanı sıra çevre ilçeler ile Bursa'da da hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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