Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
4,6BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHAAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu.
4,6BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 10.20'de zeminden 12.17 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Simav'ın yanı sıra çevre ilçeler ile Bursa'da da hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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