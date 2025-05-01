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        Kütahya'da sağanak; otomobilinde mahsur kalan sürücüyü polis kurtardı

        KÜTAHYA'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:49 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:49
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        Kütahya'da sağanak; otomobilinde mahsur kalan sürücüyü polis kurtardı
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        KÜTAHYA’da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu. Otomobilinde mahsur kalan bir sürücü ise polis ekipleri tarafından camdan çıkarılarak kurtarıldı.

        Kütahya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşam ve trafiği olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı bölgelerde trafik durdu, polis ekipleri yollarda güvenlik tedbiri aldı.

        Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak’ta biriken sular nedeniyle bir otomobil suda mahsur kaldı. Suyun ortasında kalan otomobildeki sürücünün yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler, sürücüyü aracının camından çıkarıp, ekip otosuna alarak kurtardı.

        Ekiplerin biriken suyun tahliye edilmesi için çalışmaları devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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