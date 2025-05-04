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        Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

        KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 03:42 Güncelleme: 04.05.2025 - 03:45
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        Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem
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        KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 02.53'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12,55 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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