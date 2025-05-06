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        34 haftalık doğan Eymen bebeğin boynundan 445 gram tümör çıkarıldı

        KÜTAHYA'da 34 haftalık dünyaya gelen Mehmet Eymen bebeğin boynundan 445 gram tümör çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:44 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:44
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        34 haftalık doğan Eymen bebeğin boynundan 445 gram tümör çıkarıldı
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        KÜTAHYA’da 34 haftalık dünyaya gelen Mehmet Eymen bebeğin boynundan 445 gram tümör çıkarıldı. Kritik ameliyatın başarıyla tamamlandığını ifade eden Kütahya Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın, “Bilimsel olarak da dünyada yedinci vaka. Böyle tıbbi literatüre geçecek operasyonu tüm ekibimizle birlikte yaptığımız için hepimiz mutluyuz” dedi.

        Kentte yaşayan Fatma Kara’nın hamileliğinin 32’nci haftasındaki doktor kontrolünde, bebeğinin boynunda nefes almasını engelleyen tümör olduğu tespit edildi. Kütahya Şehir Hastanesi’nde kadın doğum, çocuk cerrahisi, anestezi, yenidoğan ve kulak burun boğaz gibi farklı branşlardan uzman hekimler bir araya gelerek bebeği hayatta tutabilmek amacıyla operasyon planı hazırladı. Hamileliğin 34’üncü haftasında Kara, sezaryen ile erkek bebek dünyaya getirdi. Mehmet Eymen adı verilen bebeğin doğum sırasında solunum yolunun kapalı olduğu belirlendi. Nefes borusuna hava geçişini sağlayan trakeostomi aparatı takılan Mehmet Eymen Kara'nın nefes almasını sağlandı. Yaklaşık 12 dakika süren kritik müdahale sonrası bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Mehmet Eymen bebek, yenidoğan yoğun bakımda geçirdiği 6 haftanın ardından operasyona hazır hale getirildi ve ameliyata alındı. Doğduğunda 3,7 kilogram olan Mehmet Eymen’in boynunda nefes almasını engelleyen 445 gramlık tümör başarılı bir operasyonla alındı.

        DÜNYADA YEDİNCİ VAKA

        Kütahya Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın, Mehmet Eymen bebeğin yaşadığı sorunun dünyada yedinci vaka olduğunu söyledi. Hayati risk taşıyan operasyonun başarıyla tamamlanmasını herkesi mutlu ettiğini ifade eden Prof. Dr. Tayfun Aydın, “Eğer bu bebeği biz ‘exit prosedürü’ dediğimiz işlemle almamış olsaydık, bu bebeğin yaşama şansı yoktu. 3 kilo 700 gram ağırlığında doğan bu bebekten, biz 1 hafta sonra yaklaşık 445 gram ağırlığında bir tümör çıkardık. Bugün nihayet bizim de yüzümüz gülüyor, bebek taburcu edilecek. Böyle bir olayın başında olmak gerçekten çok gurur verici bir şey. Böyle bir tıbbi literatüre geçecek operasyonu tüm ekibimizle birlikte yaptığımız için hepimiz mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

        Yenidoğan Uzmanı Dr. Musa Turgut ise çok nadir görülen bir durum olduğunu belirterek, “Boynundaki ciddi bir solunum darlığı yapan bir süreçten şimdi bebeğimizi taburcu edebilecek bir düzeye gelebildiğimiz için çok memnunuz. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

        Mehmet Eymen’in annesi Fatma Kara ise çok mutlu olduklarını anlatarak şunları söyledi:

        “Biz şu an çok mutluyuz. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Hepsi bayağı emekleri var, hepsi çok uğraştı. Yani hepsine çok teşekkür ederiz. O an, bir anne için çok kötü bir durum. Yani o an yaşadıklarımı dilerim hiç kimse bir anne olarak yaşamaz. Yani bizim için çok zorlu bir süreçti.”

        Operasyonun ardından yenidoğan servisine alınan ve sağlık durumu işi olan Mehmet Eymen'in kısa bir süre sonra taburcu edileceği belirtildi.

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