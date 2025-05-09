Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Burdur'da ailelerinin aradığı iki arkadaş, Kütahya'da bulundu

        BURDUR'daailelerin kayıp başvurusunda bulunduğu M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:55 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da ailelerinin aradığı iki arkadaş, Kütahya'da bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURDUR'daailelerin kayıp başvurusunda bulunduğu M.E. (15) isimli kız ile arkadaşı O.İ. (16) taksiyle geldikleri Kütahya'da bulundu.

        Burdur'da aileleriyle birlikte yaşayan M.E. ve O.İ., saat 02.00 sıralarında evlerinden ayrıldı. Aileleri, çocuklarından haber alamayıp, çevrede yaptığı aramalarda bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. İncelemede; iki arkadaşın Burdur Otogarı'ndan en son taksiyle Kütahya'ya geldiği belirlendi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E. ve O.İ.’nin bulunması için çalışma başlattı. Gençlerin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gördüğü ihbarı sonrası harekete geçen Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, M.E. ve O.İ.'yi bir ilkokulu yanındaki parkta buldu. Çocuk Şubesi ekiplerince emniyete götürülen M.E. ve O.İ.'nin işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor

        Benzer Haberler

        Evinde çıkan yangında Alzheimer hastası öldü
        Evinde çıkan yangında Alzheimer hastası öldü
        Tavşanlı'da Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası yapıldı
        Tavşanlı'da Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası yapıldı
        Kütahya'da çatıda yakalanan hırsızlık zanlısı itfaiye merdiveniyle indirild...
        Kütahya'da çatıda yakalanan hırsızlık zanlısı itfaiye merdiveniyle indirild...
        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı her yıl binlerce Mehmetçik yetişti...
        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı her yıl binlerce Mehmetçik yetişti...
        Kütahya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
        Kütahya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
        Kütahya'da kaybolan 19 büyükbaş hayvanı jandarma ekibi buldu
        Kütahya'da kaybolan 19 büyükbaş hayvanı jandarma ekibi buldu