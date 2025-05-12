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        Kayıp esnaf, 4 gün sonra bulundu

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan esnaf Sami İlik (40), kullanılmayan bir evde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 00:09 Güncelleme: 12.05.2025 - 00:10
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        Kayıp esnaf, 4 gün sonra bulundu
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        KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan esnaf Sami İlik (40), kullanılmayan bir evde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

        Domaniç ilçesine bağlı Durubey köyünde oturan Sami İlik, 8 Mayıs'ta sabah saatlerinde evinden yaya olarak çıktı. İlik’ten bir daha haber alamayan ve aramalardan da sonuç alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İncelemede ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre kala yaya olarak tarla yoluna girerek Çokköy yönüne gittiği belirlenen İlik'i bulmak için jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köy ile ilçe halkından oluşan arama-kurtarma ekibi kuruldu.

        Ekipler, cep telefonunu, cüzdanı, kimliklerini almadan evden çıkan Sami İlik'i bulmak için ormanlık alanlarda köpeklerle birlikte arama yaparken, köylüler akşam saatlerinde Sami İlik’i kullanılmayan bir evde buldu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İlik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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