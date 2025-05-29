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        'Dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün 40 kilometre kaçtığı araçtan suç makineleri çıktı

        KÜTAHYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, yaklaşık 40 kilometre süren takip sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 23:53 Güncelleme: 29.05.2025 - 23:53
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        'Dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün 40 kilometre kaçtığı araçtan suç makineleri çıktı
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        KÜTAHYA’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, yaklaşık 40 kilometre süren takip sonucu yakalandı. Sürücü E.E. (23) ve araçtaki Ç.Ç. (25) ile İ.A. (38) gözaltına alındı. Şüphelilerden Ç.Ç.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla, 34 ayrı suçtan kaydı olan İ.A.’nın da ‘kasten yaralama’ suçundan arandığı belirlendi.

        Kütahya- Eskişehir karayolundaki uygulama noktasında polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 26 T 0128 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin ikazlarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, yaklaşık 40 kilometre süren takibin ardından Aslanapa ilçesi Pazarcık yol ayrımında durduruldu. Sürücü E.E. (23) ile birlikte araçta bulunan Ç.Ç. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ç.Ç.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan 19 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı, 34 ayrı suçtan kaydı olan İ.A.’nın ise kasten yaralama suçundan arandığı belirlendi.

        Şüpheliler, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Sürücü E.E. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Ç.Ç. ve İ.A.’nın işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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