Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

        KÜTAHYA'nınSimav ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:52 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KÜTAHYA'nınSimav ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 15.22'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 11,89 kilometre derinliğinde olan depremin az hissedildiği bildirildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Bakan Bayraktar'dan doğalgaz tedariki ve zam açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan doğalgaz tedariki ve zam açıklaması
        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!
        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Kütahya'da refüje çarpan tırın sürücüsü öldü
        Kütahya'da refüje çarpan tırın sürücüsü öldü
        Sınıf arkadaşlarının "Selma teyzesi" meslek yüksekokulunu bitirdi
        Sınıf arkadaşlarının "Selma teyzesi" meslek yüksekokulunu bitirdi
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
        Kütahya'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
        Umreye gidebilmek için sattığı engelli aracını, arkadaşları alıp hediye ett...
        Umreye gidebilmek için sattığı engelli aracını, arkadaşları alıp hediye ett...