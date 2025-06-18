Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
KÜTAHYA'nınSimav ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.
KÜTAHYA'nınSimav ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 15.22'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 11,89 kilometre derinliğinde olan depremin az hissedildiği bildirildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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