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        Kütahya'da iş yerinde patlama: 3'ü ağır 8 yaralı

        –KÜTAHYA'da3 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde meydana gelen patlamada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:16 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:20
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        Kütahya'da iş yerinde patlama: 3'ü ağır 8 yaralı
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        –KÜTAHYA’da3 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde meydana gelen patlamada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

        Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki tüp bayisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada nedeniyle ilk belirlemelere göre, iş yerinde bulunan 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik tedbiri aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlama sonrası meydana gelen yangınsa itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hastanede tedavi gören 8 yaralıdan S.Y., A.Y. ve S.S.’nin durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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