Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Biçerdöver kaynaklı yangında 2,5 dekar ekili buğday yandı

        KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcım, buğday tarlasında yangına yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biçerdöver kaynaklı yangında 2,5 dekar ekili buğday yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcım, buğday tarlasında yangına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1,5 saatte söndürülürken; 2,5 dekar ekili buğday küle döndü.

        Hisarcık ilçesi Bağlaryanı mevkisinde hasat sırasında biçerdöverden çıkan kıvılcım, buğday tarlasında yangına yol açtı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Hisarcık Belediyesi itfaiyesi, orman ve sağlık personeli sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında 2,5 dekar ekili buğday küle döndü. Kaymakam Muhammet Samet Bahar ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş yangın hakkında bilgi aldı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeydan Karalar'a tutuklama talebi
        Zeydan Karalar'a tutuklama talebi
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kütahya'da devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı
        Kütahya'da devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı
        İnşattan düşen stajyer öğrenci 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
        İnşattan düşen stajyer öğrenci 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da "DownFest" etkinliği düzenlendi
        Kütahya'da "DownFest" etkinliği düzenlendi
        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Kütahya'da 4 bin kişiye aşure dağıtıldı
        Kütahya'da 4 bin kişiye aşure dağıtıldı