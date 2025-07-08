Biçerdöver kaynaklı yangında 2,5 dekar ekili buğday yandı

Hisarcık ilçesi Bağlaryanı mevkisinde hasat sırasında biçerdöverden çıkan kıvılcım, buğday tarlasında yangına yol açtı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Hisarcık Belediyesi itfaiyesi, orman ve sağlık personeli sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında 2,5 dekar ekili buğday küle döndü. Kaymakam Muhammet Samet Bahar ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş yangın hakkında bilgi aldı.

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