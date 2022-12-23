Kütahya'da ön çapraz bağ yırtığı ameliyatlarında "Press Fit" tekniği uygulanıyor

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KÜTAHYA (AA) - Sporcularda görülen ön çapraz bağ yırtığının tedavisi için yeni geliştirilen "Press Fit" ameliyat tekniği, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

Yeni ameliyat yöntemini geliştiren Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) İstanbul Şubesi Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kocabey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bazı sağlık merkezlerinde uygulanmaya başlanan yeni cerrahi tekniğin Kütahya'da kendisinin de katıldığı bir ameliyatta başarıyla uygulandığını söyledi.

"Press Fit” tekniğini literatüre kazandırdığını belirten Kocabey, yeni yöntemle ilgili şu bilgileri verdi:

"Patelladan (diz kapağı) kemik almadan ve kaval kemiği içine sıkıştırıcı vida atmaya gerek olmadan uygulanan teknik ile hem ameliyat sonucunda patella kemiği hasarlanmadığı için diz önü ağrısının ve kemik hasarlanmasının önüne geçiyoruz. Hem de ameliyat sırasında daha az implant kullanarak daha ucuz maliyetin önünü açmış oluyoruz."

Kocabey, yapılan ameliyatlarda hastaların dizlerinde daha az şişlik ve daha az ağrı gözlemlediklerini aktardı.

KSBÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nihat Demirhan Demirkıran ise eğitim amaçlı yapılan ameliyata çevre illerden gelen ortopedi ve travmatoloji uzmanları ile fizik tedavi hekimleri ve fizyoterapistlerin de katıldığını dile getirdi.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu da yeni tekniklerin Kütahya'da uygulanmasının tedavilere büyük katkı sağlayacağını belirtti.

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