Hatay'da 1000 hanelik "Kütahya Konteyner Kent" kurulacak

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya Valiliği öncülüğünde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da 1000 hanelik "Kütahya Konteyner Kent" kuracaklarını bildirdi.

Argat, KÜTSO hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, Kütahya'dan da birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün bölgeye yardım ulaştırdığını söyledi.

KÜTSO olarak ivedilikle 6 Şubat Pazartesi günü Valilik makamından nakdi ve ayni yardım toplanmasına ilişkin onay alarak yardım kampanyası başlattıklarını belirten Esin Güral Argat, "Kampanyayı çeşitli platformlar aracılığıyla duyurduk. Topladığımız nakdi yardımlar ile ısınma, giyim, gıda, hijyen olmak üzere pek çok çeşit malzemeyi bölgeye gönderdik. Odamız tarafından alınan 12 adet konteyner ev Hatay'a gönderildi. Alınan malzemeler ile gelen ayni yardımlar da Hatay'a ulaştırıldı." dedi.

Argat, yönetim kurulu başkan vekilliğini yaptığı şirket tarafından da deprem bölgesine 200 konteyner ev, 100 seyyar tuvalet ve duş ile 14 bin battaniye gönderildiğini aktardı.

Hatay'a konteyner kent kurulması için çalışma başlattıklarını dile getiren Esin Güral Argat, şunları kaydetti:

"Valilik iş birliğiyle odamız tarafından Hatay ilinde 1000 konteynerlik Kütahya Konteyner Kent kurulmak üzere çalışmalarımıza başladık. Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Kütahya Ticaret Borsası, Simav, Tavşanlı ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odalarının destekleriyle çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu konuda yardım edebilme gücü olan tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. En temel haklardan biri olan barınma konusunda vatandaşlarımızın bizlere destek vereceğine inanıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.