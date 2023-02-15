Hatay'da 1000 hanelik "Kütahya Konteyner Kent" kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da 1000 hanelik "Kütahya Konteyner Kent" kurulacak

AA

Hatay'da 1000 hanelik "Kütahya Konteyner Kent" kurulacak

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya Valiliği öncülüğünde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da 1000 hanelik "Kütahya Konteyner Kent" kuracaklarını bildirdi.

Argat, KÜTSO hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, Kütahya'dan da birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün bölgeye yardım ulaştırdığını söyledi.

KÜTSO olarak ivedilikle 6 Şubat Pazartesi günü Valilik makamından nakdi ve ayni yardım toplanmasına ilişkin onay alarak yardım kampanyası başlattıklarını belirten Esin Güral Argat, "Kampanyayı çeşitli platformlar aracılığıyla duyurduk. Topladığımız nakdi yardımlar ile ısınma, giyim, gıda, hijyen olmak üzere pek çok çeşit malzemeyi bölgeye gönderdik. Odamız tarafından alınan 12 adet konteyner ev Hatay'a gönderildi. Alınan malzemeler ile gelen ayni yardımlar da Hatay'a ulaştırıldı." dedi.

Argat, yönetim kurulu başkan vekilliğini yaptığı şirket tarafından da deprem bölgesine 200 konteyner ev, 100 seyyar tuvalet ve duş ile 14 bin battaniye gönderildiğini aktardı.

Hatay'a konteyner kent kurulması için çalışma başlattıklarını dile getiren Esin Güral Argat, şunları kaydetti:

"Valilik iş birliğiyle odamız tarafından Hatay ilinde 1000 konteynerlik Kütahya Konteyner Kent kurulmak üzere çalışmalarımıza başladık. Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Kütahya Ticaret Borsası, Simav, Tavşanlı ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odalarının destekleriyle çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu konuda yardım edebilme gücü olan tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. En temel haklardan biri olan barınma konusunda vatandaşlarımızın bizlere destek vereceğine inanıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor
YEREL HABERLER Kütahya'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri ...
Kütahya'da lise öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor
YEREL HABERLER Kütahya'da lise öğretmen ve öğrencileri depremzedeler ...
DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çelik'ten depremlerle ilgili açıklama
YEREL HABERLER DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. ...
Enkazda buldukları para ve değerli eşyaları güvenlik güçlerine teslim ettiler
YEREL HABERLER Enkazda buldukları para ve değerli eşyaları güvenlik ...
Kütahya’da depremzedeler için "Sosyal Market" açıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da depremzedeler için "Sosyal Market" açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.