Kütahya'da ruhsatsız silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ruhsatsız silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Yasa dışı silah satışı yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 7 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar H.C, B.C, T.C, A.C. ve H.Ç'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.