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        Kütahya'da kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksattı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 15:04
        Kütahya'da kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksattı

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yamaçtan koparak kara yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşım aksadı.

        Tavşanlı-Çavdarhisar kara yolunun 20. kilometresinde, sağanak nedeniyle çok sayıda kaya parçası yamaçtan koparak yola düştü.

        Dev kayalar nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

        Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kayaların bir kısmının iş makineleriyle yoldan kaldırılmasının ardından, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

        Bölgede kayaların tamamının kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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