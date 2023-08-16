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        Hakkari'ye atanan Vali Ali Çelik, Kütahya'dan uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:11
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        Hakkari'ye atanan Vali Ali Çelik, Kütahya'dan uğurlandı
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        KÜTAHYA (AA) - Valiler Kararnamesi ile Hakkari Valiliğine atanan Ali Çelik için Kütahya'da uğurlama töreni düzenlendi.

        Valilik binasının bulunduğu Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

        Çelik'in kurum amirleri, müdürler ve vatandaşlarla vedalaştığı sırada duygusal anlar yaşandı.

        Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, 3,5 yıllık görev süresi boyunca Kütahya’da mutlu, gururlu, onurlu ve huzurlu görev yaptığını söyledi.

        Kütahya’ya güzel hizmetler gerçekleştirmek için çalıştığını belirten Çelik, "Görev sürem boyunca insanlarla her zaman iyi ilişkiler kurmaya çalıştım. İstemeden kırdığım, üzdüğüm kimselerden helallik diliyorum. Tek amacımız burada geldiğimiz günden beri bu millete hizmet etmek. Vazifeme bundan sonra Hakkari'de devam edeceğim. Bu ülkenin bayrağının dalgalandığı her yerde insanın, sevginin, huzurun olması için elimizden gelen bir şey varsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz."

        Vali Ali Çelik ve eşi Neziha Çelik, daha sonra kentten ayrıldı.

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