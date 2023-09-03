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        742. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri Kütahya'da yapıldı

        Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" olarak anılan "Hayme Ana" kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 20:49 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:12
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        742. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri Kütahya'da yapıldı
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        KÜTAHYA (AA) - Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" olarak anılan "Hayme Ana" kabri başında anıldı.

        Kütahya Valisi Musa Işın, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki Hayme Ana'nın türbesini ziyaret edip dua etti.

        Vali Işın, törende yaptığı konuşmada, adına türbe yapılan ilk Türk kadınının Hayme Ana olduğunu hatırlattı.

        Hayme Ana'nın Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki emeği, alın teri ve duasıyla sadece bir obanın değil yıllar sürecek bir imparatorluğun kutlu anası ve Türk kadınının simgesi olduğunu vurgulayan Işın, şöyle konuştu:

        "Türk kadınının devlet yönetimindeki rolünü, yerini ve değerini gösteren en önemli sembollerinden biri olan Hayme Ana'nın yetiştirdiği evlatları bir cihan imparatorluğu kurarken aynı zamanda çağ açarak dünya tarihine de yön vermişlerdir. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak tanımladığımız Kütahya'da bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun temel taşı olan Hayme Anamızı anıyoruz. Tarih boyunca göğsünde iman, kalbinde vatan ve millet sevgisi olan nesillerin yetiştirilmesinde başta Hayme Ana olmak üzere Nene Hatunların, Şerife Bacıların, Kara Fatmaların ve analarımızın emeği büyüktür. Onların temsil ettiği değerler üzerine inşa edilen bir medeniyetin mirasçıları olarak Malazgirt'ten başlayıp oradan Domaniç'e ve imparatorluğa uzanan kutlu hikayesini bu topraklarda yaşatmaya çalıştıkları milli ve manevi değerleri çocuklarımıza Hayme Ana'yı anma ve göç şenliklerimizle anlatma imkanına kavuşuyoruz."

        742. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'nde, mehter takımı eşliğinde sembolik göç yürüyüşünün yanı sıra Türk tasavvuf musikisi konseri, atlı okçuluk ve halk oyunu gösterilerine yer verildi.

        Program öncesinde, Kütahya Belediyesi Türk Halk Müziği İcra Topluluğu, Kütahya Yörük Türkmen Derneği Folklor Ekibi gösterilerini sundu.

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