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        Kütahya Belediyesinden amatör spor kulüplerine 1 milyon lira nakdi yardım

        Kütahya Belediyesi, amatör spor kulüplerine 1 milyon lira nakdi destekte bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:35
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        Kütahya Belediyesinden amatör spor kulüplerine 1 milyon lira nakdi yardım
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        Kütahya Belediyesi, amatör spor kulüplerine 1 milyon lira nakdi destekte bulundu.

        Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de sporcu sayısı ve spor faaliyetlerinde Kütahya'nın 6’ncı sırada olduğunu hatırlattı.

        Işın, Kütahya’nın bu alandaki sıralamasını gurur verici olduğunu belirterek, "İnşallah hem nicelik hem de nitelik açısından spor alanındaki başarılarımızı artıracağız. Spor, toplumumuz için son derece önemlidir, özellikle gençlerimiz için büyük bir öneme sahiptir. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak boş zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Bu anlamda kulüplerimiz güzel bir çalışma yürütüyor." dedi.

        Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da bütçe imkanları doğrultusunda kanunlar ölçüsünde sporculara destek vermeye devam edeceklerini, söz verdikleri 1 milyon lira desteği sporculara sağladıklarını aktardı.

        Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Işık ve Belediye Meclisi üyelerine teşekkürlerini sundu.

        Konuşmaların ardından Vali Işın ve beraberindekiler, üzerinde 1 milyon lira yazan temsili çeki ASKF Başkanı Cengiz’e teslim etti.

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