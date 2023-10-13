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        Kütahya'da çocuk parkına giren ayı görüntülendi

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tel örgüyü aşarak çocuk parkına giren ayıyı, güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:30
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        Kütahya'da çocuk parkına giren ayı görüntülendi
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tel örgüyü aşarak çocuk parkına giren ayıyı, güvenlik kamerası kaydetti.

        Ormanlık alandan ilçe merkezine inen ayı, akşam saatlerinde Hasantepe Mahallesi'ndeki çocuk parkının etrafındaki telleri aşarak içeri girdi.

        Koşturmaya başlayan ayıyı gören gençler, paniğe kapılarak parktan hızla uzaklaştı.

        Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün evinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından ayının insanlara zarar verme ihtimaline karşı polis ekipleri çalışma yaptı.

        Ertürk, gazetecilere, kamera kayıtlarında ayının parka girdikten sonra ilçe merkezine doğru kaçtığını tespit ettiklerini söyledi.

        Bunun üzerine durumu emniyet güçlerine bildirdiklerini dile getiren Ertürk, "Polis ekipleri ise gece boyunca devriye attı ama ayıyı bulamadı. Muhtemelen tekrar ormanlık alana döndü. Özellikle gece saatlerinde ıssız yerlerde kimsenin bulunmamasını rica ediyoruz." dedi.

        Parktaki gençlerden Samet Koyun da arkadaşları ile oturdukları sırada ayının geldiğini görünce korkup kaçtıklarını anlattı.

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