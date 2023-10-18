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        Kütahya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:45 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:01
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        Kütahya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        İlçede ikamet eden Halil Dertli'nin (44) üstüne, Kovacık mevkisindeki arazisinde kestiği meşe ağacı düştü.

        Ağır yaralanan Dertli, yakınları tarafından kaldırıldığı Hisarcık Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Evli ve iki çocuk babası olan Dertli'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

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