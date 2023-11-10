Kütahya'da "Mavi Vatan ve Türk Denizcilik Tarihi" söyleşisi yapıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın katıldığı "Mavi Vatan ve Türk Denizcilik Tarihi" adlı söyleşi düzenlendi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Amfi-2'de yönettiği söyleşide Yaylacı, Türk milletinin denizcilikle ilişkisinin asırlar öncesine dayandığını söyledi.

Türklerin denizle olan ilişkisinin yaygın okutulan tarihte yer almamasının belli bir planın parçası olduğunu belirten Yaycı, "Bizler öyle büyük bir milletiz ki, tarihten Türk milletini çıkarın tarih kalmaz. Bunu Ruslar ve İngilizler söylüyor. Üç kıtada her milletin okutulan kitaplarında hep biz varız. Mutlaka biz her milletin tarihine dokunmuşuz, yer almışız. Algı o kadar büyük bir operasyondur ki, bir silahtır. Algı operasyonuna tabi tutulursunuz, gerçekten uzaklaştırılırsınız, başka şeyleri gerçekmiş gibi gösterirler." dedi.

Denizlerin çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin mottosu olduğunu savunan Yaycı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin yanında olanın yanında olduğunu, karşısında olanın da karşısında olduğunu vurguladı.

"Biz hep birlikte Türk milletiyiz. Bu coğrafyada denizlere isim veren millet biziz" diyen Yaycı, şöyle devam etti:

"Hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türk milletine yan bakamaz. Etrafımız ateş çemberi. Biz öyle bir milletiz ki dünyada eşi benzeri yoktur. Oğlu askerde şehit olacak, sonra da gelip baş sağlığı dilendiğinde 'vatan sağ olsun' diyebilen başka bir millet yoktur. Bu nedenle bize hiç kimse kafa tutamaz. Bu güne kadar Türk milleti ne badireler atlamıştır, hepsinden de var olarak çıkmıştır."

Programın sonunda Rektör Kızıltoprak, Yaycı'ya hediye takdim etti.