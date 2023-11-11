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        Kütahya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş yaralandı

        Kütahya'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:44
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        Kütahya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş yaralandı
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        Kütahya'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş yaralandı.

        B.Y. yönetimindeki 45 HD 1833 plakalı minibüs, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresinde, H.İ.B'nin (25) kullandığı 16 AGS 103 plakalı otomobile çarptı.

        Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan kardeşi E.B. (18), ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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