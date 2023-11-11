Kütahya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş yaralandı

Kütahya'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş yaralandı.

B.Y. yönetimindeki 45 HD 1833 plakalı minibüs, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresinde, H.İ.B'nin (25) kullandığı 16 AGS 103 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan kardeşi E.B. (18), ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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