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        Domaniç Dağı'nda kar etkili oluyor

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Domaniç Dağı'nda gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:14
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        Domaniç Dağı'nda kar etkili oluyor
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Domaniç Dağı'nda gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

        Domaniç'i, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisi karla kaplandı.

        Karayolları görevlileri, güzergahta tuzlama çalışması yapıyor.

        Trafik ekipleri de sürücülere, kış lastiği olmadan yola çıkılmaması, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması uyarılarında bulunuyor.

        Öte yandan bölgede kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

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        Galeri
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