Domaniç Dağı'nda kar etkili oluyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Domaniç Dağı'nda gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Domaniç'i, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisi karla kaplandı.

Karayolları görevlileri, güzergahta tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri de sürücülere, kış lastiği olmadan yola çıkılmaması, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması uyarılarında bulunuyor.

Öte yandan bölgede kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.