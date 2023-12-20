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        Gediz'deki çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:15 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:26
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        Gediz'deki çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Tepepınar köyünde Ali Aslan'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çıkan yangın kısa sürede bitişikteki ahşap ev ile odunluğa sıçradı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gediz Belediyesi ve çevre beldelerden gelen itfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

        Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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