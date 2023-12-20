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        Borsa İstanbul'un 150'nci yıl gongu Kütahya'daki "Aizanoi"de çalacak

        Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla yapacağı katılımla dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:14 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:23
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        Borsa İstanbul'un 150'nci yıl gongu Kütahya'daki "Aizanoi"de çalacak
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        Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla yapacağı katılımla dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapılacağı bildirildi.

        İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman, cuma günü Aizanoi'de yapılacak törenin hazırlık çalışmaları hakkında bilgilendirme için Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti.

        Işın, burada yaptığı açıklamada, Aizanoi Antik Kenti'nin dünyanın ilk borsa yapısına ev sahipliği yaptığını söyledi.

        İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini belirten Işın, "Bu tarihi anın Aizanoi'de gerçekleşeceğinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu tören Kütahya’mızın ve Aizanoi Antik Kenti'mizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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