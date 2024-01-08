Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mehmet K. yönetimindeki 43 LU 963 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolunun 4. kilometresindeki OSB Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran Resul A'nın kullandığı 43 LU 119 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Mehmet K'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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