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        Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

        Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 22:19 Güncelleme: 26.01.2024 - 22:19
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        Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
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        Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

        Kar kalınlığının 20 santimetre ulaştığı Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışı nedeniyle ağır araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulundu.

        Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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