Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.
Gümele ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alanda öğleden sonra başlayan yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine, dün saat 14.30 civarında çıkan yangının çamlık alanda etkili olduğunu söyledi.
Yangın ihbarını alır almaz ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Dingil, "Yangına 17 arazöz, 9 helikopter, 2 uçak, belediyelere ait itfaiye araçları ve yaklaşık 250 personel ile hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Vatandaşlarımız da tankerlerle çalışmalara destek verdi. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Şu an için tehlikeli bir durum görünmüyor." ifadesini kullandı.
Dingil, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini kaydetti.
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