Simavlı Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Yiğit, panayırda sahne aldı

Ailesiyle sahnede pasta keserek doğum gününü kutlayan Yiğit, Belediye Başkanı Aktulun, belediye personeli ve tüm Simav halkına teşekkür etti.

Yöresel türkülerle konsere başlayan Yiğit, yöresel kaşık havaları ve oyun havalarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yiğit, 91. Simav Turizm ve Ticaret Panayırı'nda hemşehrilerine beğenilen türkülerden oluşan geniş bir repertuvar sundu.

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