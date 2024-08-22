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        Simavlı Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Yiğit, panayırda sahne aldı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde belediye tarafından düzenlenen panayır, Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Yiğit konseriyle sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:09 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:11
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        Simavlı Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Yiğit, panayırda sahne aldı
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        Kütahya'nın Simav ilçesinde belediye tarafından düzenlenen panayır, Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Yiğit konseriyle sürdü.

        Yiğit, 91. Simav Turizm ve Ticaret Panayırı'nda hemşehrilerine beğenilen türkülerden oluşan geniş bir repertuvar sundu.

        Yöresel türkülerle konsere başlayan Yiğit, yöresel kaşık havaları ve oyun havalarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

        Simavlı İzzet İren, Yiğit'in "Delhadır Başındayım Simav'ın Kaşındayım" adlı türküyü seslendirdiği sırada efe oyunuyla konsere renk kattı.

        Konserin sonunda uzun süre alkışlanan Yiğit'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

        Sanatçıya teşekkür ederek hediye veren Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Yiğit'in doğum gününü kutladı.

        Ailesiyle sahnede pasta keserek doğum gününü kutlayan Yiğit, Belediye Başkanı Aktulun, belediye personeli ve tüm Simav halkına teşekkür etti.

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        Galeri
        Galeri
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