Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 60 ve üzeri yaşlardaki bireyler için "3. Yaş Üniversitesi" açıldı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü işbirliğinde 60 yaş ve üzeri kişilerin katıldığı "3. Yaş Üniversitesi"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:38 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 60 ve üzeri yaşlardaki bireyler için "3. Yaş Üniversitesi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü işbirliğinde 60 yaş ve üzeri kişilerin katıldığı "3. Yaş Üniversitesi"nin açılışı yapıldı.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, SGK İl Müdürü İsmail Sayar ile protokolü imzalamalarının ardından yaptığı konuşmada, projenin "2024 Emekliler Yılı" kapsamında hazırlandığını bildirdi.

        Eğitimin önemine vurgu yapan Kızıltoprak, "Cumhuriyet kurulduğunda sadece tek bir üniversitemiz varken bugün 8 milyon öğrencisi olan, vatandaşlarının okuma yazma oranı yüzde 100'e ulaşan bir ülkeyiz. Şimdi 34 yaş üstü kadın öğrencilere Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitim hakkı tanınıyor. Bu da yaşam boyu öğrenme yolunda devletimizin sağladığı önemli olanaklardan biri." dedi.

        Sayar ise 3. Yaş Üniversitesinin programa katılan 60 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından başlatılan proje kapsamında "60'ından sonra hayat" başlıklı ilk ders verildi.

        Üniversitede 3 hafta sürecek proje kapsamında kursiyerler, çini ve seramik, bahçecilik, ebru, sağlıklı yaşlanma, arıcılık, dijital okuryazarlık ve temel afet bilgisi konularda uygulamalı eğitim alacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Babasının hediye ettiği otomobille kaza yapan Mehmet Ali, yaşamını yitirdi
        Babasının hediye ettiği otomobille kaza yapan Mehmet Ali, yaşamını yitirdi
        Kütahya Adalet Sarayı'nda adli yıl açılış töreni yapıldı
        Kütahya Adalet Sarayı'nda adli yıl açılış töreni yapıldı
        Tescilli Simav kestanesine zarar veren gal arısıyla biyolojik mücadele başa...
        Tescilli Simav kestanesine zarar veren gal arısıyla biyolojik mücadele başa...
        'Devlet Ana' şenliklerine 'yağmur' engeli
        'Devlet Ana' şenliklerine 'yağmur' engeli
        Kütahya'da "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri" düzenlendi
        Kütahya'da "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri" düzenlendi
        Belediye Kütahyaspor sezon açılışını atlı polislerle şehir turu atarak yapt...
        Belediye Kütahyaspor sezon açılışını atlı polislerle şehir turu atarak yapt...