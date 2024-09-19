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        Kütahya'da işçi servisiyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:16
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        Kütahya'da işçi servisiyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan A.K. idaresindeki 43 AER 916 plakalı servis otobüsü, Tavşanlı-Kütahya Çevre Yolu Çukurköy Sanayi Kavşağı'nda Hasan Hüseyin Tosun'un (62) kullandığı 35 DOT 39 plakalı otomobile çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Olay yerinde ölen otomobil sürücüsünün cansız bedeni, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Otobüs sürücüsü A.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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