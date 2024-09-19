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        Kütahya'da sosyal medyadan silah görseli paylaşan 11 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da sosyal medya hesaplarından silah ve mühimmat görseli paylaşan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:14 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:19
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        Kütahya'da sosyal medyadan silah görseli paylaşan 11 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da sosyal medya hesaplarından silah ve mühimmat görseli paylaşan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden tüfek, tabanca ve mühimmat görseli paylaşımı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, söz konusu görselleri paylaştıkları tespit edilen sosyal medya kullanıcılarının adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

        Kent merkezi ile Tavşanlı ilçesindeki 16 adreste yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile 133 uyuşturucu hap ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.A, E.K, İ.M, O.Y, Ş.Y, A.K, M.K, E.E, M.Y.T, M.K. ve C.C'nin polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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