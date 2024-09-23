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        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:43
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        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Pınarcık köyündeki tarlasına çift sürmek için giden Altıntaş Şoförler ve Kamyoncular Odası Başkanı Süleyman Kule'nin (61) kullandığı traktör, Değirmenarkası mevkisinde devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, devrilen traktörün altında kalan Kule'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kule'nin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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