Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Pınarcık köyündeki tarlasına çift sürmek için giden Altıntaş Şoförler ve Kamyoncular Odası Başkanı Süleyman Kule'nin (61) kullandığı traktör, Değirmenarkası mevkisinde devrildi.

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