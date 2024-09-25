Kütahya'da kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma ekibi buldu

Yaklaşık 4 saat süren ve drone kullanılan çalışmaların sonunda, sürünün mahalleye 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma asayiş ekibi ile komando timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.

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