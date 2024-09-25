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        Kütahya'da kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma ekibi buldu

        Kütahya'da arazide kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:07 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:09
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        Kütahya'da kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma ekibi buldu
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        Kütahya'da arazide kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulundu.

        Kırgıllı Mahallesi'nde yakınlarındaki arazide 92 küçükbaş hayvanının kaybolması üzerine sürü sahibi Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi.

        Bunun üzerine harekete geçen jandarma asayiş ekibi ile komando timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.

        Yaklaşık 4 saat süren ve drone kullanılan çalışmaların sonunda, sürünün mahalleye 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda olduğu tespit edildi.

        Ekipler tarafından bulunan sürü, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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