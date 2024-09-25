Kütahya'da kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma ekibi buldu
Kütahya'da arazide kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulundu.
Kütahya'da arazide kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulundu.
Kırgıllı Mahallesi'nde yakınlarındaki arazide 92 küçükbaş hayvanının kaybolması üzerine sürü sahibi Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma asayiş ekibi ile komando timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.
Yaklaşık 4 saat süren ve drone kullanılan çalışmaların sonunda, sürünün mahalleye 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından bulunan sürü, sahibine teslim edildi.
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