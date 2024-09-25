Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Öte yandan, Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan zanlı sayısının 137 olduğu öğrenildi.

Zanlının evine baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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