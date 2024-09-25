Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından getirdiği uyuşturucuyu kentte sattığı iddia edilen L.Y'yi takibe aldı.
Zanlının evine baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kütahya T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Öte yandan, Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan zanlı sayısının 137 olduğu öğrenildi.
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