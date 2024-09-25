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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:44
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından getirdiği uyuşturucuyu kentte sattığı iddia edilen L.Y'yi takibe aldı.

        Zanlının evine baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kütahya T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Öte yandan, Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan zanlı sayısının 137 olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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