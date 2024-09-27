Prof. Dr. Naci Görür Kütahya'nın depremselliğini anlattı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, büyüyen bir kent olan Kütahya'nın yapılaşmasında deprem riskinin hassasiyetle gözetilmesi gerektiğini söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliği, Mimarlar Odası, Kütahya Belediyesi ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kütahya'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Kütahya" başlıklı programda katılımcıları bilgilendiren Görür, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görür, amacının Anadolu'yu dolaşarak insanların ölmemesi ve depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi için uyarılarda bulunmak olduğunu söyledi. Kütahya'da geçmişte büyük depremler yaşandığını belirten Görür, şöyle devam etti: "Kütahya bir deprem kenti. Özellikle daha doğuda doğrultu atımlı fayların etkin olduğu ülkemizde batıda daha çok graben, horst dediğimiz normal fayların egemen olduğu bir rejim var. Kütahya bu iki rejim arasında biraz geçişi simgeliyor. Bundan dolayı bu bölgede diri faylar konsantre olmuş vaziyette ve büyük depremler üretme potansiyeli de var. Tarihi dönemlerde Kütahya ve çevresinde 7'nin üzerinde depremler bile var. Ağırlıklı olarak 6'lı, 7'li depremler var."