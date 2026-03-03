Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin adres ve araçlarına operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda vakumlu torbalara gizlenmiş 41 kilo 851 gram sentetik uyuşturucu ile 1831 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

