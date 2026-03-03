Canlı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:50 Güncelleme:
        

        Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Şüphelilerin adres ve araçlarına operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda vakumlu torbalara gizlenmiş 41 kilo 851 gram sentetik uyuşturucu ile 1831 adet sentetik ecza ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

