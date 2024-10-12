Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Simav'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

        Kütahya'nın Simav ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Simav'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Simav ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Simav-Demirci kara yolu Aksaz Orman Deposu mevkisinde yol kontrolünde durdurdukları araçta arama yaptı.

        Aramada, 8 gram esrar, aracın stop lambasına gizlenmiş 190 adet ekstazi hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı ele geçirdi.

        Araçta bulunan şüpheliler A.İ.S. (32), M.C. (25) ve M.K. (24) ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Yavaş seyahat trendi: Daha az plan, daha çok deneyim!
        Yavaş seyahat trendi: Daha az plan, daha çok deneyim!
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol

        Benzer Haberler

        Kütahya'da başarılı sporcular ödüllendirildi
        Kütahya'da başarılı sporcular ödüllendirildi
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Kütahya'da tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kütahya'da tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı dronla görüntülendi
        Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı dronla görüntülendi
        Kütahya'da Amatör Spor Haftası kutlandı
        Kütahya'da Amatör Spor Haftası kutlandı
        DPÜ'de "Kütahya Ahiliğinin Temel Taşları Sempozyumu" düzenlendi
        DPÜ'de "Kütahya Ahiliğinin Temel Taşları Sempozyumu" düzenlendi