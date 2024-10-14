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        Kütahya'da silahı kavga: 2 yaralı

        Kütahya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:54
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        Kütahya'da silahı kavga: 2 yaralı
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        Kütahya’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Osmangazi Mahallesi Öztürk Sokak’ta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga çıktı.

        Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada A.B. ile G.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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