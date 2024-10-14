Kütahya'da silahı kavga: 2 yaralı
Kütahya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kütahya’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Osmangazi Mahallesi Öztürk Sokak’ta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga çıktı.
Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada A.B. ile G.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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