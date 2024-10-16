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        Kütahya'da görme engelliler düdük çalarak "farkındalık" yürüyüşü yaptı

        Kütahya'da bir araya gelen görme engelliler "farkındalık" olması amacıyla düdük çalarak yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:41
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        Kütahya'da görme engelliler düdük çalarak "farkındalık" yürüyüşü yaptı
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        Kütahya’da bir araya gelen görme engelliler “farkındalık” olması amacıyla düdük çalarak yürüyüş gerçekleştirdi.

        Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi öncülüğünde, Kütahya Belediyesi bahçesinde bir araya gelen görme engelliler ile yakınları, düdük çalarak Atatürk Bulvarı’ndan Zafer Meydanı’na kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından katılımcılara hitap eden Şube Başkanı İsmail Barış, yürüyüşü "Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlediklerini söyledi.

        Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun engelli vatandaşlardan oluştuğunu, bu oranın yüzde 2'lik bölümünün ise görme engelli olduğunu dile getiren Barış, şöyle devam etti:

        “Görme engelli doğuştan veya sonradan, kısmen veya tamamen görme yetisini kaybeden kişidir. Evet, bizler görme engelimize rağmen bu hayatın içinde var olma mücadelesinde, belki engelli olamayan vatandaşlara göre bir kat daha fazla mücadele veriyoruz. Ancak unutulmasın ki bizler için gerekli çalışmalar yapıldığında, bizlere yeterli destek verildiğinde, inanın bizler de toplumda aktif ve etkin bir şekilde yer alabiliriz.”

        Görme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunlara dikkati çeken Barış, yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak sorunların üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi.

        Bazı kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği etkinlikte, Avrupa Kütahyalılar Derneği tarafından temin edilen beyaz bastonlar görme engellilere teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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