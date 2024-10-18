Kütahya'da üniversitedeki mescitte telefonunu şarj etti, prizin yanına para ve not bıraktı

Kütahya'da üniversite yerleşkesindeki caminin kadınlar mescidi bölümünde telefonunu şarj eden kişi, kullandığı elektriğin karşılığında para bırakarak ayrıldı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi'ndeki Germiyan Kampüsü Camisi'nin müezzini Osman Arslan, öğle namazından önce geldiğinde mescitteki prizin yanında 10 lira ile "Telefon şarj ücreti" yazılı notu buldu.

Bu duyarlılık karşısında duygulanan Arslan, sosyal medya hesabından "Sen ne güzel bir insansın, Allah senden razı olsun kardeşim." mesajını paylaştı.

Osman Arslan, gazetecilere, not sahibinin davranışından etkilendiğini söyledi.

Mescidi genellikle kız öğrenciler kullandığı için parayı ve notu bir üniversiteli genç kızın bıraktığı tahmin ettiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Namaz vakitleri haricinde iki vakit arasındaki cemaat yoğunluğumuz öğrencilerimizin ders durumuna göre daha fazla oluyor. Camimizin bayanlar kısmında şarj ücreti için bırakılan not ve ücrete şahit oldum. Bunlar günümüzde çok değerli davranışlar. Bu davranışlarımızın gençlerimizden gelmesi çok daha kıymetli. Böyle gençlerimizin olması bizleri duygulandırıyor. Bize bu duyguyu yaşattığı için ve ince davranışından dolayı o kardeşimize çok teşekkür ediyorum."