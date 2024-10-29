Kütahya'da "Dumlupınar Büyük Zafer" animasyon filminin galası yapıldı

Kütahyalı genç girişimciler tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılına özel olarak hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Dumlupınar Büyük Zafer" animasyon filminin galası gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini İbrahim Soyer, senaryo ve animasyon çalışmalarını ise İbrahim Kiraz’ın üstlendiği filmde, Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz'un 26-30 Ağustos arasındaki dört günü anlatılıyor.

Kütahya Valisi Musa Işın, kentteki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gösterimi yapılan filmin gala programında, filmi izleyince heyecanlanıp duygulanıp onurlandığını söyledi.

"Bundan 101 yıl önce, kendi topraklarımızda, Dumlupınar'da, Kocatepe'de, yaşanan bu ülkenin destansı bir kahramanlığını hep birlikte izledik. Sinemanın toplum psikolojisi üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Kendi değerlerimizi, savaşlarımızı, bağımsızlık mücadelemizi beyaz perdeye aktarmakta maalesef çok güçlü değiliz. Nesillerimizin dimağlarına bunu işlemek için mutlaka bu tür filmlerin, bu tür gösterimlerin olması lazım. Film ekibine teşekkür ediyorum."

Filmin destansı zaferi konu edinerek güzel bir örnekl oluşturduğunu belirten Işın, şöyle konuştu:

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de böylesine zorlu bir projeyi hayata geçirmek ve bu başarıyı Türkiye'ye kazandırmanın Kütahya için büyük bir onur kaynağı olduğunu vurguladı.

Filmin yönetmeni İbrahim Soyer ise yapımına 2019 yılında başladıkları filmin geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 26 proje arasından destek almaya hak kazanan 6 projeden biri olduğunu dile getirdi.

Animasyon çalışmalarını yapan senarist İbrahim Kiraz da kendileri dışında Kütahya'dan birçok kişinin emeğinin filmde bulunduğunu, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarını, 3D animasyon teknolojisiyle ve gerçekçi bir dille sinemaya taşımanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.