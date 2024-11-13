Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Ali Ölmez idaresindeki 20 R 8744 plakalı minibüs, Hisarcık-Gediz kara yolu Dere köyü yakınında, Ali Kalaycı yönetimindeki 43 RU 642 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Kalaycı, Seher Kalaycı, Müberra Kalaycı, Hatice Özçelik ile minibüsteki Bayram Ölmez, 112 Acil Sağlık ekiplerince Emet Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan otomobil sürücüsü Kalaycı'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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