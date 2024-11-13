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        Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 23:03 Güncelleme: 13.11.2024 - 23:08
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        Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Ali Ölmez idaresindeki 20 R 8744 plakalı minibüs, Hisarcık-Gediz kara yolu Dere köyü yakınında, Ali Kalaycı yönetimindeki 43 RU 642 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Kalaycı, Seher Kalaycı, Müberra Kalaycı, Hatice Özçelik ile minibüsteki Bayram Ölmez, 112 Acil Sağlık ekiplerince Emet Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan otomobil sürücüsü Kalaycı'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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