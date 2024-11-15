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        Kütahya'da "Erkek Yaşam Merkezi" açıldı

        Kütahya Belediyesi tarafından tadilatı gerçekleştirilen bina, Erkek Yaşam Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:42
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        Kütahya'da "Erkek Yaşam Merkezi" açıldı
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        Kütahya Belediyesi tarafından tadilatı gerçekleştirilen bina, Erkek Yaşam Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

        Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 30 Ağustos Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın açılışında yaptığı konuşmada, hayırseverlerin destekleri ile merkezin faaliyete geçirildiğini söyledi.

        Merkezin sosyal belediyecilik kapsamında açıldığını belirten Kahveci, şunları kaydetti:

        "Seçim çalışmalarımda 'Kütahya'da biz kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi olacağız. Biz yatağa tok giriyorsak, aç giren olmayacak, soğukta yaşayan olmayacak' demiştik. Erkek Yaşam Merkezi’miz de işte bu vermiş olduğumuz sözün bir göstergesi. Burada 8 vatandaşımız kalacak. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Biz buradaki uygulamamızın adına da bir sistem mezuniyeti diyoruz. Bu arkadaşlarımızı da iş güç sahibi yapacağız. Ayakları üzerine basanı buradan götüreceğiz inşallah. Sonra yerlerine yenileri gelecek."

        Merkezin 6 daireden oluştuğunu, her dairede 4 kişinin kalacağı bilgisini paylaşan Kahveci, evinde şiddet gören, evden uzaklaştırması olan erkeklerin de merkezde misafir edileceğini sözlerine ekledi.

        Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda merkezin açılışı dualarla yapıldı.

        Kahveci ve beraberindekiler açılışın ardından daireleri gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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