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        Kütahyalı ünlü ressam Ahmet Yakupoğlu'nun seçme eserleri sergilendi

        Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen Ahmet Yakupoğlu, doğumun 104. yılında seçme eserlerinden oluşan sergi ile anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:13
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        Kütahyalı ünlü ressam Ahmet Yakupoğlu'nun seçme eserleri sergilendi
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        Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen Ahmet Yakupoğlu, doğumun 104. yılında seçme eserlerinden oluşan sergi ile anıldı.

        Yakupoğlu'nun eserleri ile mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) “Eserleriyle Yaşayan Ressam” sergisi düzenlendi.

        DPÜ Rektörlüğündeki serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, akademisyenler, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

        Rektör Kızıltoprak, açılışta yaptığı konuşmada, Yakupoğlu’nun hatırasına ve eserlerine sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi.

        Yakupoğlu’nu anmaktan onur duyduklarını belirten Kızıltoprak, şunları kaydetti:

        "Ahmet Yakupoğlu bir sanatçı olarak bize rol model bir hayat çizgisi armağan etmiştir. Yakupoğlu değerlerimizi, sanatımızı bizzat kendi şahsında yaşatan, evinde, günlük yaşamında, resim eğitiminde geleneğimizi sürdüren müstesna bir insandı. Sanatında rol model olduğu gibi yaşamında da rol model olmuş. Bu vesileyle bir kez daha Ahmet Yakupoğlu’nu rahmetle ve minnetle anıyoruz."

        Konuşmanın ardından katılımcılar açılışı yapılan sergiyi gezerek eserleri inceledi.

        Galeri
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        Galeri
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