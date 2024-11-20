Kütahya'da sulama kanalındaki iş kazasında bir kişi öldü
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sulama kanalına boru döşendiği sırada meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sulama kanalına boru döşendiği sırada meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Üzümlü köyünde DSİ'ye ait Üzümlü Barajı'nda, sulama kanalı inşaatında boru döşenmesi esnasında iş kazası meydana geldi. Döşenen dev borulardan biri kanalda çalışan Mehmet Yiğit'e (61) çarptı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yiğit'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
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