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        Kütahya'da sulama kanalındaki iş kazasında bir kişi öldü

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sulama kanalına boru döşendiği sırada meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:34
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        Kütahya'da sulama kanalındaki iş kazasında bir kişi öldü
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sulama kanalına boru döşendiği sırada meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

        Üzümlü köyünde DSİ'ye ait Üzümlü Barajı'nda, sulama kanalı inşaatında boru döşenmesi esnasında iş kazası meydana geldi. Döşenen dev borulardan biri kanalda çalışan Mehmet Yiğit'e (61) çarptı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, Yiğit'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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